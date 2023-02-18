طرد دبلوماسية (إسرائيلية) من قمة الاتحاد الأفريقي

طردت نائبة مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية (الإسرائيلية)، شارون بارلي، اليوم السبت، من قمة الاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المسؤولة (الإسرائيلية) طردت رغم أنها حصلت على موافقة مسبقة وشارة دخول للمشاركة في القمة.

ووفقًا للموقع، فإنه تم طرد بارلي بعد ضغوط من جنوب أفريقيا والجزائر.

وقالت الخارجية (الإسرائيلية) إنها تأخذ الحدث على محمل الجد، معربةً عن أسفها بأن الاتحاد الأفريقي أصبح رهينة لعدد من الدول المتطرفة مثل جنوب أفريقيا والجزائر. وفق قولها.

ودعت الدول الأفريقية للوقف ضد هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد نفسه والقارة بأكملها. وفق بيانها.

وأفادت مصادر لقناة الميادين بطرد وفد (إسرائيلي) تسلل خلسة إلى قمة الاتحاد الأفريقي الـ 36 في أديس أبابا، التي انطلقت أعمالها اليوم السبت، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أنّ مفوضية الاتحاد الأفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقاً إلى (إسرائيل) لحضور افتتاح القمة اليوم، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع "تل أبيب" من حضور أي نشاط في القمة.

وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد كشفت أنّ مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي من (إسرائيل) ستكون على جدول أعمال القمة الأفريقية العادية.

وأضافت المصادر أنّ "الكيان الصهيوني يمارس ضغوطاً على دول القارة السمراء من أجل قبوله عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي، خلال الدورة المرتقبة".

وكانت (إسرائيل) قد مُنحت رسمياً، في شهر تموز/يوليو من عام 2021، صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي. وقوبل هذا الأمر بانتقادات سفارات كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.

وفي بداية آب/أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا، إضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسمياً على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد (إسرائيل) عضواً لدى الاتحاد بصفة مراقب.

وفي إثر ذلك، قرّر الاتحاد الأفريقي بالإجماع، العام الماضي، تعليق قرار منح (إسرائيل) صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنةً من 7 رؤساء دول، من بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لدراسة الأمر.

المصدر: وكالات