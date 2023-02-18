حماس تُثمن دعم الاتحاد الإفريقي للقضية الفلسطينية

ثمّنت حركة "حماس"، مساء اليوم السبت، موقف الاتحاد الإفريقي في دعم القضيَّة الفلسطينية، ومناصرة الحقوق المشروعة للفلسطينيين في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحركة جهاد طه في بيان صحفي تعقيبا على طرد دبلوماسية (إسرائيلية )من القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.

وأعرب "طه" عن تقدير حركته لكل الجهود والمساعي التي نجحت في منع حضور ومشاركة الاحتلال( الإسرائيلي) في هذه القمَّة الإفريقية؛ التي تأتي انسجامًا مع قيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي.

ودعا "طه" الدول الإفريقية إلى تعزيز هذه المواقف المشرّفة، والعمل على عزل الاحتلال العنصري وحكومته الفاشية وإبعاده عن هذا الاتحاد.

وفي وقتٍ سابق اليوم، طُرد وفد (إسرائيلي) ترأسه دبلوماسية رفيعة، من قاعة قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، التي انعقدت في دورتها العادية الـ 36 وتتواصل على مدى يومي 18 و19 فبراير/ شباط الجاري.

وخلال الدورة التي عقدت عام 2022 الماضي، علّق الاتحاد الإفريقي، قراره بقبول (إسرائيل) مراقبًا، داخل الاتحاد، بعد معارضة مصر والجزائر وجنوب أفريقيا، وشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف إلا أنه لم يصدر عنها أي جديد خلال اثني عشر شهرا ماضية.