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أبو زهري: طرد الوفد الصهيوني من قمة الاتحاد الإفريقي صفعة للاحتلال وداعميه

القدس المحتلة- الرسالة نت

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج د. سامي أبو زهري، أن طرد بعثة الاحتلال من مقر انعقاد القمة الإفريقية في أديس أبابا هو الرد الصحيح على محاولاته المرفوضة إقحام نفسه في منظمة دولية كبيرة مثل الاتحاد الإفريقي، صاحب المواقف التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال أبو زهري اليوم السبت: "إن ما حدث اليوم يمثل أكبر صفعة للاحتلال وداعميه، وردّا عمليا ميدانيا على كل جهود ومحاولات اختراقه للقارة الإفريقية، التي ارتبطت بقضيتنا الوطنية بتاريخ طويل من الدعم المتبادل والمواقف المشرّفة"، مشددا على أن طرد ممثلي الاحتلال هو مقدمة لسحب عضوية الاحتلال بصفة مراقب من الاتحاد الإفريقي.

وتوجه أبو زهري بالشكر إلى كل الدول العربية والجهات الإفريقية التي رفضت منذ البداية محاولات الاحتلال حشر نفسه في المنظمات الإقليمية، وبذلت كل الجهود المقدرة لطرده خارجها، وعدم تمكينه من إيجاد موطئ قدم له في الاتحاد الإفريقي.

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