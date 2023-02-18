"أسرى المؤبدات": سنواجه الاحتلال وندعو المقاومة لتحريرنا

قال أسرى المؤبدات في سجون الاحتلال إنهم يملكون من الإرادة ما يؤهلهم لمواجهة صلف المحتل وقمعه وتنكيله كما فعلوا سابقًا بأجساد تواجه هراوات سجانين الاحتلال وأمعاء تقاوم قراراتهم.

وأضافوا في بيان صحفي، :" نُعلي في رسالة مفتوحة لشعبنا، وسائر الفصائل أن "يا قومنا أجيبوا صوتنا واكسروا قيدنا"، فإن وقوفكم خلفنا ومساندتكم لنا فيما اعتدناه من خطوات نقدره ونثمنه، غير أن حل قضيتنا هو تحريرنا".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.