شهداء وجرحى بقصف للاحتلال قرب دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، بأن الاحتلال قصف أهدافا في محيط العاصمة السورية دمشق في الساعة الأولى من اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، بسقوط شهداء وجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) على أحياء سكنية في دمشق، حيث استهدفت غارة إسرائيلية بعد منتصف الليل مباني سكنية في دمشق، موقعة قتلى وجرحى، وفق الوكالة السورية نقلا عن مصدر في شرطة العاصمة، من دون أن يحدد العدد.

وتحدثت وكالة الأنباء السورية عن تصدي وسائل الدفاع الجوي لأهداف معادية في سماء العاصمة.

ووفقاً للقناة 14 العبرية، فإن تقارير سورية تحدثت عن هجمات (إسرائيلية) ضد أهداف مجهولة وسط مدينة دمشق.

من جهته قال موقع إنتلي نيوز (الإسرائيلي)، إن "وكالة الأنباء السورية تؤكد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء دمشق ضد أهداف معادية".