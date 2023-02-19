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سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاحد 19-2-2023

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاحد 19-2-2023
سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاحد 19-2-2023

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سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 19-2-2023 ..سعر الدولار في سوريا

انخفاض بشكل كبير على أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 19 فبراير 2023، في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت إلى 7100 ليرة للشراء، مقابل 7200 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

 

سعر اليورو في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 7593 ليرة للشراء، و 7705 ليرة للبيع.

 

 

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 375 ليرة سورية عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 382 ليرة سورية.

 

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الليرة السورية تواصل الانخفاض

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق السوداء، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت قيمتها بالسوق السوداء.

 

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