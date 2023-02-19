حماس تنعى والدة القائد العام الأول لكتائب القسام ياسر النمروطي

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني الحاجة آمنة أحمد النمروطي "أم جميل" والدة القائد العام الأول لكتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد ياسر النمروطي.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الحاجة النمروطي صعدت روحها إلى بارئها بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء والصبر على فراق الأبناء والأحبة بين شهيد وأسير ومبعد.

وتوجهت الحركة بخالص تعازيها لذوي الراحلة ام جميل وأبنائها الكرام ولعموم آل النمروطي في الوطن والشتات.

وختمت بقولها: "سائلين الله عزوجل أن يتغمدها برحمته ويتقبلها مع النبين والصدقين والشهداء حسن أولئك رفيقاً".