حدّث هاتف آيفون الآن.. تحذير عاجل من آبل بوجود ثغرات خطيرة

أصدرت آبل (Apple) تحذيرا للمستخدمين يحثهم على تحديث منتجاتها التي تستخدم نظام "آي أو إس" (iOS) بأحدث إصدارات النظام الآن، ويشمل ذلك هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

وكانت آبل طرحت تحديثا جديدا لنظام التشغيل "آي أو إس" هذا الأسبوع لتصحيح نقاط الضعف في نظامها، والعيوب المدرجة في قائمة تحذير الأمن الداخلي.

وأصدر عملاق التكنولوجيا تحديث "آي أو إس 16.3.1" الاثنين الماضي لإصلاح خللين أمنيين؛ أحدهما ربما تم استغلاله بشكل واسع.

وتتمثل إحدى المشكلتين في "ويب كت" (Webkit)، وهو محرك متصفح سفاري (Safari) الذي سمح للمخربين بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على أجهزة آيفون، وتعتقد شركة آبل أنه تم القيام بذلك بشكل كبير.

وقد يسمح الخلل الأمني الثاني في نواة نظام التشغيل المعروفة باسم "كيرنيل" (Kernel) للمهاجم بالاستيلاء على الامتيازات الخاصة بالمستخدم، لكن آبل ليست متأكدة إذا كان المخربون استخدموا هذه الثغرة.

ويأتي نظام التشغيل المحدث متاحا فقط لأجهزة "آيفون 8" والإصدارات الأحدث.

وتوضح ملاحظات إصدار آبل أن تحديث "آي أو إس 16.3.1" يتضمن إصلاحات متعددة للأخطاء، ومعالجة المشكلات مع "آي كلود" (iCloud) و"سيري" (Siri)، إلى جانب المزيد من التحسينات لاكتشاف الأعطال.

ومن غير الواضح كم الوقت كانت الثغرات الأمنية موجودة على الأجهزة، حيث تقول آبل إنها "لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات".

لتثبيت نظام التشغيل "آي أو إس 16.3.1" الجديد، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات والنقر فوق "عام" ثم "تحديث البرنامج".

ثم انقر فوق "تثبيت" إذا كان تحديث "آي أو إس 16.3.1" متاحا للتنزيل، وسيتم إرشادك عبر الخطوات للتحقق من القرار وإعادة تشغيل الجهاز.

ويمكن أيضا تثبيت التحديث من خلال الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ماك (Mac) أو ويندوز (Windows) باستخدام آي تيونز (iTunes).

ومن المستحسن إجراء نسخ احتياطي لجهاز "آيفون" قبل تثبيت "آي أو إس 16.3.1" للتأكد من أن جميع البيانات مخزنة بشكل آمن في "آي كلود" إذا حدث خطأ ما أثناء التحديث.

ويمكن القيام بذلك عن طريق الدخول إلى تطبيق الإعدادات، والنقر فوق إسم مالك الجهاز في أعلى القائمة، ثم النقر فوق "آي كلود" و"آي كلود باك آب" (iCloud Backup).

وعند ضبط "آي كلود باك آب" على التشغيل، فإن النقر على "باك آب ناو" (Back Up Now) سيوجهك خلال عملية النسخ الاحتياطي ويمكّنك من استعادة بيانات الجهاز إلى تاريخ لاحق.

من جهتها، طلبت وكالة الأمن السيبراني في قطر من المستخدمين ضرورة تحديث أجهزتهم بشكل عاجل، وذلك في تغريدة على حساب الوكالة في تويتر.

وقالت الوكالة في التغريدة إن آبل اكتشفت ثغرة أمنية خطيرة في بعض أنظمة التشغيل لديها التي تعمل على الهواتف والحواسيب اللوحية والمحمولة، ويمكن استغلالها بالنفاذ لأجهزة المستخدمين والسيطرة عليها؛ لذلك فهي تطلب من المستخدمين تحديث أجهزتهم على الفور.

المصدر : مواقع إلكترونية