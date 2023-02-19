1.4 مليار شيكل إيرادات الحكومة من (الرسوم والطوابع) في الضفة خلال 2022

أظهر مسح موقع الاقتصادي، استنادا إلى بيانات رسمية حديثة، أن الإيرادات غير الضريبية بلغت نحو 1.537 مليار شيكل على (أساس الالتزام) في 2022.

ووفق المسح، فإن غالبية هذه الإيرادات جاءت من الرسوم والطوابع بقيمة ـ1.4 مليار شيكل.

وبحسب البيانات، فإن الإيرادات المحلية للخزينة توزع بين إيرادات ضريبية، وإيرادات غير ضريبية، وإيرادات المقاصة الفلسطينية.

ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصنفة تحت بند إيردات الرسوم غير الضريبية المحلية (رسوم طوابع، ورسوم التسجيل المدني، ورسوم خدمات صحية، ورسوم تأمين صحي، ورسوم المواصلات، ورسوم الزراعة، ورسوم الحكم المحلي، ورسوم وزارة الاقتصاد، ورسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.

وفي تفاصيل الإيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، أظهرت البيانات أن الرسوم تحت بند (أخرى) من أعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون في 2022 وقيمتها 268.5 مليون شيكل. ولم يتسن للاقتصادي معرفة تفاصيل الرسوم المدرجة تحت هذا البند.

وثانياً، جاءت الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي بقيمة 242.7 مليون شيكل.

وأظهر التقرير أن المواطنين دفعوا العام الماضي 226.1 مليون شيكل رسوما لسلطة الأراضي.

ودفع الفلسطينيون أيضاً رسوم مواصلات 178.7 مليون شيكل، و161.5 مليون شيكل رسوم مزاولة المهن، و111.4 مليون شيكل رسوم خدمات صحية، و110.6 بدل رسوم التسجيل المدني في 2022.

ودفع المواطنون رسوما قدرها 63 مليون شيكل لمعاملات ورسوم مجلس القضاء الأعلى.

وهناك رسوم أخرى يدفعها المواطنون في فلسطين للوزرات والمؤسسات الحكومية الرسمية، كرسوم لوزارة الاقتصاد والمحاكم الشرعية والحكم المحلي والتربية والتعليم وغيرها.

وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.