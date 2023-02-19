رابط بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يلا شوت والفجر مباشر لايف

رابط بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأحد الموافق 19 فبراير.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة.

بينما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة.

مباراة توتنهام هوتسبير و وست هام يونايتد

وسوف يحتضن ملعب توتنهام هوتسبير المباراة التي ستجمع بين فريقي توتنهام هوتسبير و وست هام يونايتد، في إطار منافسات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين فريقي توتنهام هوتسبير و وست هام يونايتد، اليوم الأحد الموافق 19 فبراير.

في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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