تعرف على القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا للشباب..أحدهما مجانية

تنطلق اليوم الأحد 19-2-203، منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس المقبل.

ويبدأ منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة ضد نظيره موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب.

روابط ذات صلة:رابط بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يلا شوت والفجر مباشر لايف

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

🛑 وزارة الصحة تعلن تبرع عائلة من شمال قطاع غزة بقرنيتي فقيدهم، كصدقة جارية لصالح اثنين ممن حرموا نعمة الإبصار.#بيت_العائلة_الإبراهيمية #البزنس74 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 19, 2023

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في كأس أمم أفريقيا للشباب

ينطلق حفل افتتاح البطولة حوالي الساعة الثانية والنصف عصر اليوم، ويعقبه مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق الشباب المقرر لها الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة - مصر، 5 بتوقيت مكة - السعودية، 6 أبو ظبي - دبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم الأحد 19-2-2023 في افتتاح كأس أمم أفريقيا للشباب

مجموعة قنوات بي ان سبورت هي الناقل الحصري للبطولة القارية، وتخصص قناة بي ان سبورت إكسترا 1 لنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة، ما أعلنت مجموعة أون تايم سبورت نقل مباريات منتخب مصر الشباب عبر البث الأرضي للقناة.

روابط ذات صلة: شاهد الأن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي اليوم لايف ويلا شوت في الدوري الانجليزي

تردد قناة بي إن سبورت إكسترا 1 الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا للشباب ومباريات منتخب مصر

التردد: (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

رابط بث مباشر لـ قناة بي إن سبورت الناقلة لـ مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا للشباب