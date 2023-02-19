حماس: تصريحات المتطرف بن غفير تتطلب تصعيد الفعل المقاوم

أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تصريحات ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني، ايتمار بن غفير، تتطلب تصعيد الفعل المقاوم.

وقال قاسم في تغريدة على "تويتر" إن استمرار عدوان "بن غفير"، ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، تؤكد من جديد أن هذه الحكومة الفاشية تخطط لتصعيد الأوضاع وتنفيذ كل برنامجها العدواني وسياستها العنصرية.

وشدد على ضرورة تصعيد الفعل المقاوم، واسناد أهلنا في القدس والالتحام معهم في معركتهم.

وأشعلت إجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير وحكومته المتطرفة، النار في مدينة القدس، عقب القرارات الأخيرة المجحفة التي اتخذت بحق المقدسيين بغرض خنقهم والتضييق عليهم.

ومنذ فجر اليوم الأحد، بدأ العصيان المدني في أحياء القدس المحتلة، ردا على تصاعد الجرائم والانتهاكات (الإسرائيلية) بحق المقدسيين، وأقدم شبان على إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا وجبل المكبر والرام والعيساوية في القدس المحتلة.