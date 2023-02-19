بضغط أمريكي.. السلطة والإمارات لن تطلبا التصويت ضد الاستيطان بمجلس الأمن

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد،:"إن الإمارات طلبت إلغاء التصويت على قرار في مجلس الأمن لإدانة البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة".

بدوره، أكد موقع "والا العبري"، أن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي، بأنها لن تدعو للتصويت غدا الإثنين على مشروع قرار يطالب (إسرائيل) بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطاني في مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب التقارير حول التوصل إلى تفاهمات إسرائيلية فلسطينية بوساطة أميركية.

وأضاف الموقع العبري، أن الإمارات أكدت تراجعها عن طرح مشروع قرار ضد الاستيطان (الإسرائيلي) لتصويت مجلس الأمن الدولي، في المقابل، ستسعى لإصدار "بيان رئاسي"؛ وذلك في أعقاب التقرير عن التوصل لتفاهمات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال بضغط من الإدارة الأميركية.

ووفقاً للمذكرة التي أرسلت، اليوم، أنه "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع". مشيرة إلى أنه "بناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الإثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".

كما، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، بأن الإدارة الأميركية قدمت وعودًا للسلطة الفلسطينية ولذلك هي من طلب من الإمارات إلغاء تقديم الطلب على أن يتم إصدار بيان من مجلس الأمن يدين الاستيطان بشكل عام.