الاتحاد الإفريقي: علقنا قرار منح (إسرائيل) صفة مراقب حتى يتم بحث الإجراءات

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، :"إن مجلس السلم والأمن بحث تثبيت الأمن خاصة في منطقة الساحل الافريقية، وأن اختتام أعمال قمة الاتحاد الإفريقي 36 في أديس أبابا جاء بتـأكيد تفعيل منطقة للتجارة الحرة في القارة

وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تصريحات صحفية، الأحد، بشأن طرد المسئولة (الإسرائيلية)ـ أنه تم إخراج مندوبة الاحتلال من افتتاح القمة معللا بعدم دعوة الاتحاد أي مسؤولين (إسرائيليين).

وأضاف "علقنا قرار منح (إسرائيل) صفة مراقب حتى يتم بحث هذا الإجراء عبر لجنة خاصة".

ونفت مفوضية الاتحاد الإفريقي، "توجيه أي دعوة أو ترخيص لممثلة (إسرائيل) لحضور قمة الاتحاد في أديس أبابا".

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية إيبا كالوندو، رداً على تغريدات ناشطين عبر "تويتر"، إن "الاتحاد الأفريقي لم يرخص ولم يوجه دعوة إلى الشخصية التي طُردت من حضور قمة الاتحاد".

وأضافت كالوندو، "لم يتم الفصّل في شأن ترشّح (إسرائيل) لنيل صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي".