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^200 مثال: غزة العزة

حماس تستنكر استجابة السلطة لطلب أمريكي بسحب إدانة الاستيطان

غزة - الرسالة نت

استنكرت حركة حماس، بشدة استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن.

واعتبر المتحدث باسم الحركة، ذلك سلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني، وخدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض.

وقال قاسم، "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا.

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