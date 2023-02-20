الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال في رام الله المحرر محمد عمر حامد عقب اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق المدينة، ووجدي الخطيب، وحمزة الخطيب، ولؤي ياسين من بلدة بلعين غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال محمود إسماعيل وعبد صلاح، عقب إقدام قوات الاحتلال على اقتحام منزليهما في بلدة الخضر جنوب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في جنين الشابين معاذ ضرار وزياد شتيوي، خلال اقتحام بلدة جبع جنوب المدينة والتي شهدت اشتباكات مسلحة.

وفي القدس، اعتقل جنود الاحتلال الشاب إياس عبد القادر عقب اقتحام منزله في بلدة حزما شمال شرق المدينة، والجريح وسام رائد الحتاوي من الرام شمال القدس.

كما اعتقل الاحتلال كلا من أحمد مصطفى ورشيد درويش، بعد اقتحام منزليهما في بلدة العيساوية.