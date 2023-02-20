حماس ترحب بمواقف الاتحاد الإفريقي من القضية الفلسطينية

رحبت حركة حماس بالبيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الـ36 التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعمه حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة إلى تعليق منح الكيان الصهيوني صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وثمنت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين موقف الاتحاد الإفريقي، ومواقف الدول الأعضاء، ودولتي الجزائر وجنوب إفريقيا، داعيةً لاستكمال خطواتها بإبعاد الكيان الصهيوني عن الاتحاد والحيلولة دون تغلغله في إفريقيا، دعماً لقيم الحرية والعدالة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.