من هو الشيخ عثمان الخميس,, ولماذا يشن رواد التويتر هجومٌ عليه فما القصة؟

السيرة الذاتية لشيخ

ولد الشيخ عثمان بن محمد بن حمد بن عبد الله بن صالح بن محمد الخميس الناصري التميمي وباختصار عثمان الخميس في 16 من يناير من عام 1956 بأحد أحياء دولة الكويت.

وهو ينتمي إلى قبيلة النواصر آخر أمراء قبيلة بني تميم ، وتلقى مراحل تعليمه في مدارس الكويت ثم بعد ذلك انتقل للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،

وحاصل على شهادة الدكتوراة في جامعة الملك سعود بتقدير امتياز.

أما عن حياته الشخصية ، فقد تزوج في عام 1987 م، ورزقه الله بأربعة أولاد هم فاطمة، ومحمد وعبد الرحمن، وصالح.

روابط ذات صلة:تعرف على تردد القناة الوثائقية 2023

أبرز مؤلفات الشيخ عثمان الخميس :

قام الشيخ عثمان الخميس بكتابه العديد من المؤلفات والكتب والمراجع البحثية ، ومن أهم هذه الكتب كتاب حقبة من التاريخ وكتاب كشف الجاني محمد التيجاني

فضلاً عن كتاب متى يشرق نورك أيها المنتظر ؟ وكتاب من القلب إلى القلب وكتاب الأحاديث الواردة في شأن السبطين وكتاب كنوز السيرة والدعاء أحكام وآداب وهو من أفضل الكتب

أشهر المناظرات التي قام بها الشيخ

قام الشيخ عثمان الخميس بالعديد من المناظرات الناجحة ، من أهمها مناظرات المستقلة تحت المجهر ومناظرات المستقلة بصحبه جعفر الصادق ، هذا بالإضافة إلى سلسلة الردود على شبهات المناظرات

ومناظراته والشيعي عصام العماد ومناظراته مع الشيعي عبد الله فيروز ، كما كان له العديد من المناظرات الخاصة مع أشهر مشائخ الشيعة الإمامية في دولة الكويت

أما عن المواد الصوتيه، فقد بلغ عدد المواد الصوتية للشيخ عثمان الخميس على موقع اليوتيوب ما يقرب من 1500 مادة .

فتوى الشيخ التي أثارت الجدل

أثناء الحديث الأسبوعي للداعية الكويتي عثمان الخميس في قناة المجلس، وهي قناة مرخصة من وزارة الإعلام الكويتية، أفتى "بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن".

وقال: "لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والانستغرام".

🎥 #فيديو| لحظة اعتقال المقدسي أحمد سعد مصطفى من منزله في بلدة العيساوية، فجر اليوم pic.twitter.com/xyeRxzVaYB — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 20, 2023

ردود فعل غاضبة

فتوى الخميس أثارت غضب كثير من النساء، فعلقن مغردات على فتواه بنشر صورهن إلى جانب الفتوى في تحد لكلامه، وتأكيدا منهن أن "كشف وجه المرأة ليس حراما".

من جهة أخرى، أيد آخرون الفتوى التي أصدرها الخميس، و انتقدوا دور تطبيقات الدردشة ومواقع التواصل وقالوا إنه "حتى وقت قريب كان النساء نادرا ما ينشرن صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي".