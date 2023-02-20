أمن السلطة يعرقل وصول المعلمين للاعتصام أمام مجلس الوزراء برام الله

نشرت أجهزة أمن السلطة، صباح اليوم الاثنين، عدة حواجز على مداخل المدن والمحافظات في محاولة لعرقلة وصول المعلمين الذين ينوون المشاركة في اعتصام للمعلمين امام مجلس الوزراء في رام الله.

وقال أحد المعلمين من جنوب الضفة الغربية ينوي المشاركة في الاعتصام إن الأجهزة الامنية نصبت حواجز على مداخل مدينة الخليل والظاهرية وكذلك قرب العبيدية يجري عليها التدقيق في هوية المغادرين.

بينما قال معلم آخر من شمال الضفة إنهم اثناء توجههم الى رام الله، واجهوا حاجزا للأجهزة الامنية اضطروا لسلوك طريق التفافي للمرور.

وقال معلمون إن الأجهزة الأمنية نصبت حواجز على مداخل رام الله، في محاولة لمنع وصول المعلمين للاعتصام الذي جرت الدعوة إليه أمام مجلس الوزراء.

ودعا حراك المعلمين الذي يخوض إضرابا عن العمل، إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية.

المصدر: وطن