أونروا تطلق تطبيقًا تفاعليًا لخدمات تسجيل اللاجئين الفلسطينيين

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، تطبيقًا تفاعليًّا ثنائي اللغة، لتعزيز خدمات التسجيل للاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت "أونروا" في بيانٍ لها، أنّ التطبيق الجديد يأتي لتعزيز خدمات التسجيل للاجئين الفلسطينيين، وغيرهم من الأشخاص المستحقين داخل أقاليم عملياتها وخارجها، ومن خلال هذا التطبيق، يمكن للاجئين وغيرهم من الأشخاص المستحقين، القيام بعدّة أمور.

وأشارت "أونروا"، إلى أنّ التطبيق سيخدم اللاجئين ويوفّر لهم إمكانية الاطلاع على بيانات التسجيل الخاصة بهم وبأفراد عائلاتهم، والتقدّم بطلب لتسجيل المواليد الجدد، ووقائع الزواج أو الطلاق، والإبلاغ عن الوفاة، وأي تعديلات أخرى على بيانات التسجيل.

ويُتيح التطبيق للاجئين الفلسطينيين تعديل عنوان الإقامة وبيانات التواصل، ومتابعة طلبات التسجيل المرسلة، والحصول على نسخة من بطاقة التسجيل العائلية الإلكترونيّة.





ولفتت "أونروا" إلى أنّ هذا التطبيق يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي لوكالة "أونروا"، ويحكمه إطار صارم لحماية البيانات والأمن والخصوصية.

وأوضحت "أونروا" أن التطبيق طوره قسم الاستحقاق والتسجيل في الوكالة، ضمن دائرة الإغاثة، والخدمات الاجتماعية، ودائرة إدارة تكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة.

وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.