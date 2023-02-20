لتنظيف وتبييض البشرة ومحاربة التجاعيد.. إليكِ العسل والليمون

تسعى كل أنثى للمحافظة على بشرتها خالية من التجاعيد دون الاستناد على ما يزيد الأمر سوءً من مكونات صناعية، لذا نقدم لك منظف الوجه بالليمون المصنوع منزلياً من مكونين بسيطين فقط: العسل والليمون!

إذا لم تفكري مطلقاً في صنع منظف للوجه خاص بك، فعليك التفكير فيه بجدية، فالمنظفات التجارية مليئة بالمكونات غير الضرورية والضارة في بعض الأحيان والتي يمكن أن تحسس البشرة وتجففها.

لأي بشرة يُستخدم منظف الوجه بالليمون؟

يعمل منظف الوجه بالليمون على العديد من أنواع البشرة المختلفة بما في ذلك البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب والجافة والشيخوخة.

ونظراً لاحتوائه على عصير الليمون، فإننا ننصح أي امرأة لديها بشرة حساسة بعدم استخدامه؛ لأن الليمون يمكن أن يزيد من تحسس الجلد.

نعرض عليك اليوم 3 طرق مختلفة لاستخدام منظف الوجه بالليمون: كمنظف للبشرة، علاج للبقع أو كقناع للوجه.

يتمتع العسل الخام العضوي بقدرات علاجية لا تصدق ويمكنه علاج حتى أصعب بقع حب الشباب إذا تم استخدامه بشكل منتظم.

العسل أيضاً مطهر طبيعي وقادر على علاج أمراض الجلد الأخرى مثل: الوردية والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبقع الداكنة، علاوة على كل ذلك، يعتبر العسل مرطباً طبيعياً لذلك يمكن لمن يعانين من جفاف الجلد الاستفادة منه بشكل كبير!

منظف الوجه بالليمون

يعمل عصير الليمون كمنظف طبيعي وتونر، نظراً لخصائصه الحمضية، حيث يمكن لعصير الليمون أن يخلصك من الرؤوس السوداء والبقع الداكنة وبقع الجلد وأيضاً وتفتيح البشرة بشكل طبيعي بسبب خصائصه المبيضة.

يمكنك استخدام منظف الوجه هذا كل يوم، أو استخدامه كقناع 2-3 مرات في الأسبوع من أجل رؤية النتائج.

سوف تحتاجين:

2 ملعقة صغيرة من العسل العضوي الخام.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي العسل مع عصير الليمون.

حركي المزيج جيداً.

بللي الجلد وضعيه كما تفعلين مع أي منظف آخر.

افركي بحركات بطيئة ودائرية، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

جففي وجهك واتبعيه باستخدام مرطب.

علاج البقع بالعسل والليمون

يستهدف العسل والليمون علاج بقع البشرة المعرضة لحب الشباب، اتركيه طوال الليل لعلاج البثور، حيث يقاوم العسل البكتيريا وعصير الليمون يعمل على تفتيح البقع الداكنة ليمنحك بشرة أكثر صفاءً!

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي العسل وعصير الليمون جيداً.

استخدمي كرة قطنية لتطبيق الخليط مباشرة على البثور والبقع الداكنة وندبات حب الشباب.

اتركيه طوال الليل.

اشطفيه بالماء الدافئ في الصباح.

قناع الوجه بالعسل والليمون

هذا قناع رائع ببساطة للبشرة، ضعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

سيقاوم العسل الأوساخ والشوائب والبكتيريا، بينما يرطب البشرة، ويعمل عصير الليمون على تفتيح وتقشير البشرة، مما يتركها متوهجة ونظيفة.

طريقة التحضير:

اخلطي عصير الليمون مع العسل في وعاء صغير.

استخدمي أصابعك لتطبيق القناع برفق على وجهك بحركات دائرية بطيئة.

اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف.

اتبعي ذلك باستخدام مرطب خفيف.

ملاحظة هامة:

لا تستخدمي هذا المزيج إذا كان لديك بشرة حساسة للغاية أو أكزيما أو قروح مفتوحة أو جروح، يمكن لعصير الليمون أن يلسع الجلد أو يجعله أكثر تحسساً.