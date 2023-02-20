متى يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين2023..يقبل المواطنون في الدول التي تعمل بالتوقيت الصيفي، خاصةً في فلسطين ، عن موعد التحويل للتوقيت الصيفي 2023، والذي بموجبه يتم تقريب عقارب الساعة إلى الأمام، فتزيد ساعات النهار، وتتقلّص ساعات المساء.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في اجتماع عقدته بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022 عن موعد التوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، والذي سيكون 25 -3 مارس/ آذار لعام 2023.

🛑 نادي الأسير: الاحتلال اعتقل الليلة الماضية وفجر اليوم (18) مواطنًا من الضفة، توزعت الاعتقالات على محافظات، رام الله، والخليل، وبيت لحم، والقدس، وطولكرم، وجنين، يُشار إلى أنّ عدد حالات الاعتقال منذ بداية هذا العام بلغت أكثر من (930) حالة.#البزنس75 #تم_الطرد_بنجاح — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 20, 2023

ووفق قرار الحكومة الفلسطينية: "تحديد التوقيت الصيفي والشتوي في فلسطين من عام 2023م حتى عام 2026م، على النحو الآتي:

وسيبدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الأخير من شهر آذار من كل عام.

بينما بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين بتأخير عقارب الساعة (60) دقيقة اعتباراً من الساعة الثانية فجر يوم السبت الأخير من شهر تشرين الأول من كل عام.

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