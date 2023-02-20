صندوق إقراض الطلبة يعلن عن فتح باب التسجيل للحصول على قروض دراسية لطلاب الجامعات..وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع صندوق إقراض الطلبة تعلن فتح باب التسجيل للحصول على قروض دراسية لطلاب الجامعات للفصل الدراسي الثاني

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عن تمديد فترة تقديم وتدقيق طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الثاني 2022-2023، حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 2023/02/28م.

يأتي هذا القرار حرصاً على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من طلبة التعليم العالي للاستفادة من الخدمات التي يقدّمها الصندوق.

وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

أن آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وإدخال بيانات الطلب إلكترونياً والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب عليهم تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه.

ملاحظة: يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه.

لإنشاء حساب في موقع الصندوق إقراض الطالب من خلال الرابط التالي:

لإنشاء حساب اضغط هنا

🛑 نادي الأسير: الاحتلال اعتقل الليلة الماضية وفجر اليوم (18) مواطنًا من الضفة، توزعت الاعتقالات على محافظات، رام الله، والخليل، وبيت لحم، والقدس، وطولكرم، وجنين، يُشار إلى أنّ عدد حالات الاعتقال منذ بداية هذا العام بلغت أكثر من (930) حالة.#البزنس75 #تم_الطرد_بنجاح — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 20, 2023

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض:

– أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجاً من الناحية المادية.

– أن يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل.

– وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى.

– إضافةً إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني 2022-2023.

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ملاحظات:

– في حال فقدان الطالب/ة اسم المستخدم و/ أو الرقم السري الخاص به؛ فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته التعليمية.

– طلبة التعليم الموازي تحسب رسومهم حسب الرسوم المعتمدة العادية (ليس حسب أسعار الدراسة الموازية).

– إن نسبة القرض الذي يقدمه الصندوق لا تتجاوز 75%؛ بما لا يتجاوز قيمة (1000) دينار أردني، ولا تقل عن (60) ديناراً بأي حال من الأحوال؛ للطالب/ة الواحد في الفصل الدراسي الواحد.

هذا ويقدم صندوق الإقراض قروضاً فصلية دورية للطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي، لمساعدتهم في إكمال دراستهم الجامعية.

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