كيف أزيل القشرة من شعري نهائيًا..وصفات طبيعية للتخلص من القشرة نهائياً

وصفات طبيعية للتخلص من القشرة

-خلطة صودا الخبز البيكينغ صودا: حيث تساعد هذه الوصفة على تخفيض درجة حموضة فروة الرأس، وبالتالي تُقلّل فرص نموّ الفطريات في الجذور والتي تُسبّب عادةً ظهور القشرة وما يرافقها من حكة مزعجة،

ويمكن إعداد هذه الخلطة بتذويب حوالي ملعقةً واحدة من البيكنج صودا في ربع فنجان من الماء العادي، ثمّ فرك فروة الرأس بالخلطة جيداً لدقائق قليلة، وبعدها يُشطف الشّعر جيداً بالماء المعتدل، على أن تكرر الوصفة مرة إلى مرتين خلال الأسبوع.

-وصفة الليمون: خلط عصير ليمونة واحدة في لتر من الماء، ثمّ وضعه في الثلاجة، ويتمّ البدء بغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد، وبعدها يُغسل الشعر بخليط الليمون مع فرك الفروة جيداً دون أن يغسل الشعر بعدها، ويفضّل تكرار هذه الوصفة مرّتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع إلى أن تزول القشرة تماماً.

-استخدام زيت شجرة الشاي: يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات، وبالتالي يُساهم في تخفيف أعراض قشرة الرأس، وقد أظهرت إحدى الدراسات فعاليته في مكافحة سلالة معينة

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-استخدام زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للميكروبات، تساهم في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وبالتالي يُكافح ظهور القشرة، وقد أظهرت دراسة صغيرة أُجريت على 34 شخص فعالية زيت جوز الهند في تحسين ترطيب البشرة كغيره من الزيوت المعدنية، كما كشفت أبحاث أخرى عن فعاليته في علاج الإكزيما التي قد تُساهم في ظهور قشرة الرأس

-استخدام الألوفيرا: يُساهم هلام الصبار في علاج العديد من الأمراض الجلدية؛ كالصدفية، والحروق، والقروح الباردة، كما يُفيد في علاج قشرة الرأس، لاحتوائه على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تُساهم في حماية فروة الرأس من القشرة.

- وضع ماسك صفار البيض: يُساهم ماسك البيض في التخلص من القشرة، لاحتواء صفار البيض على فيتامين أ الذي يُعزز قدرة فروة الرأس على إنتاج المزيد من الزهم، وبالتالي منع ظهور القشرة، ويتمّ تحضير القناع من خلال وضع صفار بيضة واحدة أو اثنتين على فروة الرأس، وتغطية الرأس بكيس بلاستيكي لمدّة ساعة تقريباً، قبل غسله بالماء والشامبو.

-استخدام خل التفاح: يُساهم خل التفاح في التخلص من القشرة، لاحتوائه على أحماض تساهم في القضاء على الفطريات المسببة لظهور القشرة، ويُستخدم من خلال مزج كميات متساوية من الماء وخل التفاح في عبوة رذاذ، ورش المزيج على الشعر بعد غسله من الشامبو، وتركه لمدّة ربع ساعة تقريباً، ثمّ شطفه، ويُنصح باستخدام المزيج بمعدل مرّتين أسبوعياً

نصائح إزالة القشرة من الشعر نهائياً

- استخدام شامبو خاص لعلاج قشرة الرأس بدلاً من الشامبوهات العادية التجارية المباعة في الأسواق

- التركيز على تحسين النظام الغذائي اليومي، وتناول الأطعمة ذات الفائدة لنموّ الشعر، وتوازن الفروة، وتنشيط الدورة الدموية فيها، وتسريع تجديد الخلايا في فروة الرأس.

-تنظيف فرشاة الشعر الخاصّة مرّةً كل أسبوعين على الأقل للتخلّص من الجراثيم والطفيليات الموجودة فيها والتي قد تُسبّب نمو القشرة، ويمكن ذلك من خلال إزالة الشعر من على الفرشاة تماماً ثم وضع الفرشاة في وعاء من الماء والصابون، ثم نقعها لمدة نصف ساعة في وعاء من الماء والخل لقتل أي ميكروبات عالقة بها.



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