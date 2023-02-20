زلزالان جديدان في هاتاي.. وفاة 3 وإصابة المئات في تركيا وسوريا

ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاتاي جنوبي تركيا، مساء اليوم الاثنين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين جراء الزلزالين، في حين أعلن الدفاع المدني بشمال سوريا (الخوذ البيضاء) إصابة 130 شخصا في حصيلة غير نهائية.

وقال مراسل الجزيرة عمرو حلبي إن الزلزالين تسببا في انهيار مبان في ريفي إدلب وحلب شمال غربي سوريا، وخاصة في مدينة الأتارب حيث سقط عدد من الجرحى.

ويأتي زلزالا هاتاي بعد أسبوعين من زلزالي كهرمان مرعش (جنوبي تركيا)، اللذين تسببا في وفاة قرابة 47 ألف إنسان في تركيا وسوريا، وخلفا دمارا واسعا، وأعقبهما أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية.