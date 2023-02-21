سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 ،ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم بشكل كبير في السوق السوداء مقابل الليرة السورية ، حيث وصل إلى 7 آلاف ليرة للشراء مقابل 7150 ليرة للبيع مقابل الدولار.

سعر اليورو في سوريا

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 7534 ليرة للشراء، و 7701 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 370 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 380 ليرة سورية.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.