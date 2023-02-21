مسؤول جزائري (للرسالة): التنسيق الأمني يُفشل مبادرة الجزائر للمصالحة

قال يوسف عجيسة،‏ نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إن التنسيق الأمني بين ‏السلطة والاحتلال، يمثل ثغرة وبوابة لإفشال المبادرة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية الداخلية.‏

وأوضح عجيسة لـ"الرسالة نت"، أن الجزائر لديها رؤية واضحة وهي المسارعة في تجديد شرعية ‏المؤسسات الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني، بحيث لا يستفرد فصيل بمنظمة التحرير أو ‏المجلس الوطني.‏

وأضاف: "نحن مع اختيارات الشعب الفلسطيني، ومنحت الجزائر عاما كاملا للقوى للخروج بحلول؛ ‏لكن هناك مخاوف من ضغوط قد ينفذها الاحتلال؛ لإفشال المبادرة".‏

وفي سياق متصل، أكدّ أن سلوك السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن ودفعها الإمارات لوقف ‏مشروع يدين الاستيطان، يمثل حرجا للجزائر والدول المناهضة للتطبيع، متابعا: "مواقف السلطة ‏تحرجنا، وكثيرون يقولون لنا إن السلطة تقيم علاقات مع الاحتلال فلماذا ترفضون منا فعل ذلك؟"‏

وأكدّ أن رئيس السلطة محمود عباس تعمّد إحراج الجزائر على أكثر من مرّة حينما زار وزير ‏الحرب (الإسرائيلي) في منزله، بعد زيارته للجزائر ومغادرته لها بشكل فوري.‏

وأوضح أن بلاده تضطرّ للتعامل مع السلطة بوصفها الشرعية السياسية، "رغم انها لا تمثل شرعية ‏الشعب الفلسطيني بحكم شلل المؤسسات الرسمية وغياب الديمقراطية فيها".‏

وأشار إلى موقف الشعب الجزائري الرافض للتطبيع ، كما أنه يعتبر فلسطين قضية عقيدة ودين.‏

وحول الموقف الجزائري من رفض منح الاحتلال عضوية مراقب بالاتحاد الأفريقي، فأكدّ أن ما ‏قامت به بلاده وجنوب افريقيا بدعم دول أفريقية أخرى كتونس وليبيا ونيجيريا، يمثل موقف فخر.‏

وذكر أن بلاده استطاعت تجميد عضوية الكيان بعد حصوله عليها من رئيس الاتحاد الافريقي ‏بشكل منفرد، وطاردت وفد الاحتلال بعدما نجح في دخول القاعة بمساعدة دولة عربية مطبعة في ‏أفريقيا.‏

وأوضح عجيسة أنّ الاتحاد اقترح تشكيل لجنة مكونة من ستة دول؛ لمنح المبررات اللازمة ‏لإخراج الاحتلال من عضوية مراقب للكيان، واصفا لحظة طرد الوفد (الإسرائيلي) بـ"التاريخية وغير ‏المألوفة".‏

وعبر عن أسفه لمشاركة دول عربية تطبيعية في محاولة رفع العزلة الدولية عن الاحتلال، ‏والمساهمة في جعله كيانا طبيعيا في المنطقة.‏

وأكد أن هذه الدول لن تتوانى في استخدام كل الضغوط من أجل مساعدة الاحتلال بالمحافل ‏الدولية والإقليمية، مكملا: "لا نستغرب إن منحته عضوية مراقب في الجامعة العربية".‏