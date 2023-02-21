النائب الجزائري يوسف عجيسة: سنعمل على نبذ الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوسف عجيسة أن الجزائر من خلال ترأسها للقمة العربية هذا العام ستعمل من أجل رفض كيان الاحتلال من الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى عزم بلاده سن قوانين ترفض وتجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال صالون صحفي نظمه منتدى الإعلاميين بمقره في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "الموقف من ضم الاحتلال الإسرائيلي للاتحاد الإفريقي"، وسط حضور صحفيين وتغطية من وسائل الإعلام، وأدار اللقاء الصحفي محمد ياسين مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين.

وقال النائب عجيسة: "إن مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وتاريخية وداعمة"، مؤكدًا أن ما يجمع الشعبين الكثير من المقاومة ومناهضة الاحتلال، موضحاً أن الموقف الدبلوماسي جاء من خلال وزير خارجيتها الذي عمل جاهدًا منذ عام مع قوى اتحاد افريقي لتجميد عضوية الكيان الإسرائيلي لدى الاتحاد.

وأضاف أن" هذا الاحتلال يعمل جاهدًا على الامتداد في كل فضاء ومحاولة تطبيع وجعل وجوده في أرض فلسطين وجودًا طبيعيًّا، حيث يعمل على أكثر من مستوى"، مبيناً أن الاحتلال يريد أن يمتد بالقارة الافريقية ليس حبًا فيها، بل نهبًا لخيراتها، والحصول على اعتراف أكبر من هذه الدول.

وتابع أن "الاحتلال حاول هذه المرة أن يدخل إلى القمة الثالثة والثلاثين التي أقيمت في أديس ابابا وأن يحضر كعضو مراقب في هذه القمة"، موكداً أن يقظة الجزائر وجنوب أفريقيا جعلت من الكيان "منبوذًا مما أغضبه، حيث تم طرد مندوبة الكيان من قاعة الاجتماع"، مشددًا على أن مواقف الجزائر واضح من التطبيع والتغلغل في هذه المنطقة.

وأضاف نائب رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري "ما يؤسفنا حقيقة أن تتحرك بعض الدول المشاركة في اتفاق ابراهام، وأن تدافع عن هذا الكيان، وتقول إن من قام بهذا العمل هي دويلات متطرفة؛ هذه تصريحات هي تؤلم الجزائريين شعبًا وحكومة"، مشدداً على أن الجزائر ستكون بالمرصاد لمحاولات ضم الاحتلال والتطبيع معه، إذ أسست لجنة منذ عام لاتخاذ موقف نهائي حول هذا الكيان، والضغط لعدم قبوله كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي.

وأكد أن الجزائر ستعمل من خلال جهودها الدبلوماسية على كافة المستويات، ومن خلال علاقات مع الاتحاد لرفض انضمام الاحتلال كعضو مراقب بالاتحاد، وسنقدم المبررات اللازمة لرفضه، مبيناً أنه "لحصول الاحتلال كعضو مراقب بالاتحاد الإفريقي لابد أن ينال تصويت ثلثي الأعضاء من الاتحاد، وهذا الأمر لم يتحقق"، مؤكدًا أن معظم دول الإفريقية مناهضة للكيان".

وذكر أن الجزائر منحت مليار دولار لقمة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أنه من خلال قوة الجزائر الاقتصادية ستحاول منع ابتزاز الاحتلال لبعض الدول الإفريقيةـ، ومضى يقول:" أن "الدبلوماسية ستقوم بدورها من خلال حشد الدول الافريقية المناوئة للاحتلال، وإذا استلزم الأمر ستكون هناك هبات شعبية في عدة دول إفريقية للضغط على حكومات بلادهم لرفض ضم الاحتلال للاتحاد".

وأوضح النائب عجيسة أن الجزائر من خلال ترأسها للقمة العربية هذا العام ستعمل من خلال الآليات والأدوات اللازمة من أجل رفض الكيان من الاتحاد الإفريقي، والضغط على الدول العربية للعودة إلى مواقفها الطبيعية، موضحاً أن" الجزائر حكومةً وشعبًا ستعمل على رفض التطبيع، وسن بعض القوانين التي تجرمه، وستواصل جهودها لعودة الدول المطبعة مع الاحتلال إلى رشدها، حتى تدرك أن مكانها الطبيعي هو الشعب الفلسطيني".