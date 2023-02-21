أكد المختص في الشأن (الإسرائيلي) ياسر مناع، أن الانشقاقات في دولة الاحتلال آخذة بالاتساع في ظل حالة من الغليان في الشارع (الإسرائيلي).

وقال مناع في حديث لـ "الرسالة نت": "هناك شعور في دولة الاحتلال أن اليمين واليمين المتطرف يعمل على الهيمنة على مفاصل الدولة، وهو ما يعني تحجيم دور اليسار وفكره".

وأكد أنه في حال نجح نتنياهو في عمل التعديلات القضائية فإن توجه الاحتلال نحو اليمين سيكون بالكامل.

ولفت إلى وجود صراع داخل الأحزاب اليسارية حاليا، "وهذا ما تفسره المظاهرات الغاضبة التي تعم مناطق واسعة من دولة الكيان".

وأمس الاثنين، توزع مئات المتظاهرين ضد خطة "الإصلاحات القضائية"، في عدّة شوارع رئيسة، وأمام منازل الأعضاء المؤيدين للخطة، بهدف منعهم من الذهاب إلى مبنى الكنيست.

وجرى التصويت في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالموافقة على حزمة التعديلات القانونية، مساءً.

ونشر المتظاهرون مقاطع مصوّرة تُظهر بعضهم أثناء محاولتهم منع نوّاب الائتلاف المؤيّد لنتنياهو، من التوجّه إلى "الكنيست".

وحول تهديدات زعيم المعارضة، يائير لبيد بتقديم أعضاء الكنيست التابعين لحزبه استقالتهم، قال مناع: "لا أتوقع سحب أعضاء الكنيست وهي مناورة من لبيد وطرح مبادرة المفاوضة والحوار".

وشدد على أن أي عملية سحب من النواب للكنيست قد تؤدي إلى جولة جديدة من الانتخابات، ولكن الانتخابات الأخيرة أعطت مؤشر على انزياح المجتمع الصهيوني نحو اليمين بشكل واضح.