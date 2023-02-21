أطلقت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين اليوم الثلاثاء، معرضها المميز الكبيـر "رايتنا إسلامية وأَقصانا الهُويّة" والذي حمل عددا من الزوايا المميزة.

وضم المعرض زوايا متنوعة لخدمة الطلبة تجسد المبادئ التي تحملها الكتلة الإسلامية في الجامعة، والتي لم يحدها ملاحقة أمنية أو اعتقال سياسي، بل تزداد إقداما وشعلة ونشاطاً.

وشمل المعرض زاوية الكتب والالكترونيات، والخطوط العربية والعديد من الزوايا المميزة كالعادة، بالإضافة إلى مسابقة " لَقطة تُوثّق لحظة" وجوائزها القيمة بالإضافة لزاوية السحب على جهاز آيفون 14.

وتزين بصور الشهداء العظام من أبناء شعبنا الفلسطيني ضمن التزام الكتلة الإسلامية بشعارها "علم وإبداع ومقاومة".

بوصلتنا القدس

وقال طارق عمرو منسق الكتلة الإسلامية في جامعة البوليتكنك، إن افتتاح معرض "رايتنا إسلامية وأقصانا الهوية" يأتي ضمن رؤيتها الهادفة لتوجيه البوصلة نحو المسجد الأقصى وما يتعرض له من تهويد.

وبيّن عمرو أن المعرض ضمّ في ثناياه عددا من الزوايا، ويساعدهم ويخفف عنهم أعباء الدراسة الجامعية، إضافة لزوايا خاصة بالأسرى والشهداء.

وقالت إحدى ناشطات الكتلة الإسلامية، إن المعرض تم تأجيله لأكثر من مرة، بسبب تهديدات السلطة وأجهزتها الأمنية والتضييق على نشطاء الكتلة في الجامعة وملاحقتهم واعتقالهم وتهديد ذوي الطالبات.

فيما أكدت ناشطة أخرى أنه ورغم التهديدات والتحديات العظيمة باقون لخدمة الطلبة لأننا منهم وإليهم، واليوم نقيم هذا المعرض الكبير والذي كان هدفه الأول خدمة الطلبة.

اقتراب الانتخابات

ومع اقتراب موعد الانتخابات، شنت أجهـزة السلـطة حملة اعتقالات بحق عدد من طلبة جامعة بوليتكنك صباح الأحد الماضي، واعتقلت الطالبين عبد الله أبو ماريا وبلال صبارنة.

وجاء اعتقال طلبة الكتلة الإسلامية على خلفية عملهم النقابي في الجامعة مع اقتراب الانتخابات المقررة في 14/3/2023.



وسبق أن دعت الكتلة الإسلامية، إلى أوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة القادم، مطالبة إدارة الجامعة بتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات الطلابية، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطر الطلابية المتنافسة.



ودعت الطلبة لعدم الالتفات للأصوات السلبية ومحاولات التهديد والتخويف البائسة، فمشاركتهم في انتخابات مجلس الطلبة حق لكم وواجب عليكم للنهوض بواقع العمل الطلابي في الجامعة..



وحثت الكتلة الإسلامية كل أبنائها وكوادرها ومناصريها وجمهورها لأوسع مشاركة في الانتخابات الطلابية القادمة، دعما لخيار كتلتكم المقاوم وإسناد لبرنامجها النقابي الرائد، معلنة خوضها غمار انتخابات مجلس الطلبة القادم.