مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ، تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعود من جديد ليالي الأبطال، حيث مباريات ذهاب دور الـ16 التي نتابعها اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

سنكون مع موعد مع المتعة اليوم بوجود مباراتين في مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا، حيث تجمع المباراة الأولى الإنتر في مواجهة بورتو، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً جداً على لايبزيج الألماني في المباراة الثانية.

كما سنشاهد اليوم مواجهات شيقة في الدوري المحلي المصري، حيث يحل بيراميدز ضيفاً على المصري البورسعيدي، بينما يلتقي فيوتشر وجهاً لوجه أمام المقاولون العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

الإنتر - بورتو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

لايبزيج - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري – الجولة 19

المقاولون العرب - فيوتشر 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2

المصري البورسعيدي - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1