سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 22فبراير 2023 ، في التعاملات الصباحية ، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية ، حيث وصل إلى مستوى 73،500 ليرة للشراء ، و 73 ألف ليرة للبيع مقابل الدولار.

سعر الدولار في لبنان

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة اللبنانية، إلى 43.600 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 16.116.99 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0736 دولار أمريكي.

سبب انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار

بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.