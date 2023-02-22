تعرف على تطورات الحالة الجوية اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.