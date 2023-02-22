(إسرائيل) تقرر تعزيز جاهزيتها لهجوم يستهدف المنشآت النووية الإيرانية

عقد رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، خمسة اجتماعات سرية تقرر خلالها رفع مستوى الاستعداد والجاهزية (الإسرائيلية) بشكل كبير، لشن هجوم على المنشآت النووية في إيران، بحسب ما أوردت القناة 12 (الإسرائيلية)، في نشرتها المسائية، الثلاثاء.

وأفادت القناة أن الاجتماعات عقدت بمشاركة النخب العسكرية والاستخباراتية في (إسرائيل)، بما فيهم وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، بالإضافة إلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات، وقادة كافة المستويات العملياتية في الجيش.

وأوضح التقرير أن الحكومة (الإسرائيلية)، شاركت إدارة الرئيس الأميركي بتفاصيل المداولات خلال سلسلة الاجتماعات (الإسرائيلية)، بحيث أطلعت كلا من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بمخرجات هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وخلال محادثته مع كل من بلينكن وسوليفان وماكرون، شدد رئيس الحكومة (الإسرائيلية)، نتنياهو، وفقا للقناة 12، على أنه "إذا لم يتمكنوا من التعامل مع التطورات في إيران، فستضطر إسرائيل إلى التحرك"، وذلك في ظل التقارير حول عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على يورانيوم مخصب بنسبة 84% في إيران.

وقال التقرير إن تخصيب إيران اليورانيوم بمستوى 90% هو الخط الأحمر الأخير (لإسرائيل). وتوقعت القناة أن تكون الأشهر المقبلة "حساسة ومعقدة"، وأضافت أن "(إسرائيل) تستعد لكل الاحتمالات".

واعتبرت القناة أن عدم التحرك (الإسرائيلي) لمواجهة إيران، إذا ما وصلت طهران إلى درجة تخصيب يورانيوم بنسبة 90% (مستوى التخصيب المطلوب لتصنيع سلاح نووي)، فإن ذلك يعتبر موافقة (إسرائيلية) على أن يكون لدى طهران قدرات لتصنيع سلاح نووي.

وأشار التقرير إلى أن (إسرائيل) بعثت برسائل في الأيام الأخيرة إلى "حماس" و"حزب الله"، تفيد بأن الوضع السياسي "المتفجر" في (إسرائيل)، "لا يعني أن (إسرائيل) غير مستعدة عسكريًا لأي عمل (في غزة أو لبنان أو ضد اختراق باتجاه تطوير قنبلة نووية)، وسترد بطريقة غير متناسبة".

والإثنين، كشفت مصادر دبلوماسية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عثرت على يورانيوم مخصب بنسبة 84% في إيران، وهو ما يقترب للغاية من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية. وأشارت الوكالة إلى أنها تجري محادثات مع طهران بشأن النتائج الأخيرة التي توصلت إليها.

وقال دبلوماسيان لوكالة "رويترز"، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتفقد المنشآت النووية الإيرانية، رصدت تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 84%، في تأكيد لتقرير أولي كشفت عنه وكالة "بلومبيرغ" مساء الأحد؛ وقال أحد الدبلوماسيين إن "المشكلة هنا هل وقع خلل عارض في السلاسل المعاد تشكيلها أم أن التخصيب بهذه الدرجة من النقاوة متعمد. طلبت الوكالة من إيران تفسيرا لهذا الأمر".

المصدر: عرب 48