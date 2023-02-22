فيضانات البرازيل2023| ارتفاع كبير في عدد القتلى وعمليات البحث مستمرة،، صرحت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، 22/شباط/2023، أنّ حصيلة فيضانات البرازيل والانهيارات الأرضية التي نتجت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق)، ارتفعت إلى 44 قتيلاً، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 38 شخصاً مفقودين.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية.

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الفيضان يجتاح 50منزلًا

وفي هذه المدينة الواقعة على بُعد حوالي 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً، ونتج عن ذلك 44 من القتلى، سقطوا في هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة.

أما الضحية الوحيدة التي سقطت خارج مدينة ساو سيباستياو فهي طفلة صغيرة قضت في مدينة أوباتوبا الساحلية الواقعة إلى الشمال.

عمليات البحث والإنقاذ مستمرة

وأمس الثلاثاء، قال مكتب حاكم ولاية ساو باولو حسب مصادر محلية، إنّ "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بلا هوادة"، مشيراً إلى أنّ عدد الذين خسروا منازلهم وأصبحوا مشرّدين من جرّاء هذه الكارثة الطبيعية بلغ 760 شخصاً، يضاف إليهم 1730 شخصاً آخر تمّ إجلاؤهم من منازلهم بصورة مؤقّتة، ولا يزال 38 شخصاً في عداد المفقودين.

وبحسب الحاكم فإنّ هذا الرقم يعني أنّ حصيلة ضحايا الكارثة قد ترتفع إلى أكثر من 70 قتيلاً إذا ما تأكّد مصرع هؤلاء المفقودين.

🛑 تغطية صحفية: قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم تقتحم بلدة الولجة جنوب غرب #القدس المحتلة pic.twitter.com/M4kPYyxC1Q — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 22, 2023

ولا زال هناك 25 شخصاً، بينهم ستّة أطفال، يتلقّون العلاج في المستشفيات، سبعة منهم بحالة خطرة، بحسب السلطات المحلية، ويشارك قرابة ألف مسعف و50 آلية و14 مروحية في عمليات البحث والإنقاذ.

كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في خمس مدن ساحلية، اجتاحت الانهيارات الأرضية شبكات الطرق الرئيسية فيها، ممّا جعل الوصول إليها صعباً للغاية.

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