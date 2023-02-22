ديوان الموظفين| إعلان النتيجة النهائية لمسابقات الوظائف الإشرافية، نشر ديوان الموظفين بغزة نتائج المسابقات الإشرافية في عدد من الوزارات، صباح اليوم.

نتائج المسابقات الإشرافية

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة النتائج النهائية لمسابقات الوظائف الإشرافية "مدير دائرة".

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🛑 مكتب إعلام الأسرى: الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم التاسع على التوالي، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم#يوم_التاسيس #هزة_أرضية — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 22, 2023

يذكر أن رئيس ديوان الموظفين رامي الغمري في مؤتمر صحفي مساء يوم الأحد، قال إن الديوان عكف وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، باستيفاء كافة الترتيبات لعقد المقابلات الشفوية للمتقدمين للوظائف الإشرافية.

عدد المتسابقين

وأفاد رئيس الديوان أن 3023 متسابقًا تقدموا للمقابلات الشفهية للتنافس على 313 دائرة، وأمام لجان متخصصة مكونة من كوادر حكومية وغير حكومية.

وأكد أن الترتيبات كانت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، لرفد المؤسسات الحكومية بكوادر مؤهلة وذات قدرات متميزة.

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