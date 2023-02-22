رابط فحص الـ 100 دولار شهر2 فبراير 2023.. موعد صرف المنحة القطرية، يتساءل المواطنون في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2023.

ومن المقرر الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية شهر 2 فبراير 2023، خلال الساعات القليلة القادمة مع نهاية الشهر الجاري.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

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تجديد المنحة القطرية 2023

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن استمرار العمل بالمنحة القطرية بقيمة 100 دولار للعائلات الفقيرة للعام الجديد 2023.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة.

وبينت أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.

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🛑 مكتب إعلام الأسرى: الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم التاسع على التوالي، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم#يوم_التاسيس #هزة_أرضية — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 22, 2023

المنحة القطرية 100 دولار

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

وتصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار (الإسرائيلي) المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.

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