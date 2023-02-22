هشام قاسم: الرد على جرائم الاحتلال يكون بتفعيل المقاومة وتعميمها

قال عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم، أن استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر وما تسببت به من ارتفاع خطير في أعداد الشهداء والمصابين، يؤكد أن الرد الحقيقي عليه هو بتفعيل المقاومة، وتعميمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإشعال الأرض نارا تحت أقدام جنوده وقطعان مستوطنيه، الذين يعيثون في بلادنا فسادا.

وأوضح قاسم اليوم الأربعاء، أن الإعدام الميداني الوحشي الذي نفذته قوات الاحتلال بحق الشهداء الأبرار في مدينة نابلس، وإصابة العشرات من أبناء المدينة بنيران جنودها، يؤكد دموية هذا الاحتلال الذي ينطلق من فرضية "أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت".

وبيّن أن ارتكاب الاحتلال لمجزرته البشعة اليوم بنابلس في وضح النهار، قابلته حالة من الالتحام الشعبي ضد قواته الغازية، واستماتة من أبناء المدينة بالدفاع عن المقاومين، وصدّ هذا الاقتحام الإرهابي، وما تخلله من عمليات قتل وإصابات، لم تفرق بين مسلح ومدني، وصغير وكبير.