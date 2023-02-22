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الاحتلال يرفع حالة التأهب ويخشى من عمليات فدائية رداً على مجزرة نابلس

الاحتلال يرفع حالة التأهب ويخشى من عمليات فدائية رداً على مجزرة نابلس
الاحتلال يرفع حالة التأهب ويخشى من عمليات فدائية رداً على مجزرة نابلس

غزة- الرسالة نت

قالت وسائل الإعلام العبرية إن قوات الاحتلال رفعت حالة التأهب خشية من العمليات الفدائية المتوقعة رداً على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس اليوم والتي أدت لارتقاء عشرة شهداء وعشرات الإصابات.

 موقع كول هعدكونيم العبري قال أن الجيش (الإسرائيلي) يزيد من حالة تأهب الدفاع الجوي في غلاف غزة، بينما نقل ريشت كان عن مسؤول عسكري كبير قوله: نحن نستعد لتصعيد.

بدورها قالت صحيفة هآرتس أن جيش الاحتلال يعزز نشر القبة الحديدية في الجنوب خشية إطلاق صواريخ من غزة، ونقلت عن مسؤول عسكري كبير قوله: المنظومة الأمنية تستعد لعمليات فدائية رداً على الأحداث في نابلس، واحتمال امتداد التوترات إلى قطاع غزة أيضًا.

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