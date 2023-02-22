تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مدرستين ومسلخ بلدي بغزة

وافقت لجنة متابعة العمل الحكومي على تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مدرستين ومسلخ بلدي في وسط وجنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في أثناء جلستها الأسبوعية المنعقدة بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.

وقررت اللجنة استملاك قطعتي أرض لصالح وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرستين بمنطقة البريج وسط قطاع غزة.

وخصصت أيضا قطعة أرض لصالح بلدية رفح، بغرض إنشاء مسلخ بلدي مركزي للمحافظة.

واعتمدت لجنة حكومية دائمة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للنظر في طلبات تأجير الأراضي الحكومية الزراعية.

وأقرت جدول التشكيلات الوظيفية للعام 2023م، وقررت تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاتصالات وعضوية عدد من الجهات الحكومية لإعداد لائحة تنفيذ برامج بناء وتطوير القدرات الرقمية.

كما اعتمدت أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية، وصادقت على نظام اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.