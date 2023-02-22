القيادي مرداوي: مقاومة الضفة تستنزف الاحتلال وشعبنا لن يصمت على جرائمه

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن المقاومة في الضفة الغربية تستنزف الاحتلال وتربك منظومته الأمنية.

وأكد مرداوي على أن شعبنا الفلسطيني يؤمن بأن طريق المقاومة هو الطريق الذي يدحر الاحتلال عن فلسطين.

وشدد على أن "شعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال بحقه، وسيواجهها بمزيد من عمليات المقاومة".

وأضاف أن الاحتلال الصهيوني فشل فشلاً ذريعاً في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا على أن "القدس هي عقيدة المسلمين والدفاع عنها واجب على المسلمين كافة".

وأوضح أن الحكومات الصهيونية على مراحلها المتعاقبة تنتهج سياستها الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني.

وارتفع عدد شهداء نابلس إلى 11 شهيدًا بعد إعلان وزارة الصحة استشهاد المسن عنان شوكت عناب (66 عاماً)، مساء اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته جراء الاختناق بالغاز، خلال اقتحام الاحتلال لنابلس.

