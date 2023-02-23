إضراب في غزة والضفة حدادا على شهداء مجزرة نابلس

عمّ الإضراب والحداد محافظات قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي (الإسرائيلي) في نابلس أمس.

وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، دعت إلى الحداد والإضراب الوطني الشامل، الخميس، في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة المحتلة وفي كافة مناحي الحياة.

وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي أبناء شعبنا في كل مكان بالتعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرضنا فلسطين.

وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عن إضراب شامل في كل المدارس بالضفة والقدس، انسجاما مع قرار فصائل العمل الوطني وحداداً على أرواح الذين ارتقوا في مجزرة الاحتلال في نابلس.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة عن تعطيل الدراسة في كافة المدارس ورياض الأطفال، ومن جهتها أعلن عدد من الجامعات تعطيل الدراسة أيضا.



بدورها، أعلنت سلطة النقد إغلاق المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين وشركات خدمات الدفع أمام الجمهور يوم الخميس، نظراً للظروف والتطورات الميدانية السائدة.

واستشهد 11 مواطنا، الأربعاء، وأصيب العشرات برصاص الاحتلال، بينهم إصابات خطيرة، خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وعلقت جدارية وسط مدينة غزة وضع عليها صور شهداء المجزرة الصهيونية في مدينة نابلس، مع تغريدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد.