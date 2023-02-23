المصادقة على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني، الليلة الماضية، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بشكل نهائي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المجلس سينعقد مرة أخرى اليوم، ويصادق على بناء 4 آلاف وحدة أخرى.

ووفقًا للموقع، فإن هذا العدد هو الأكبر من حيث الوحدات السكنية الاستيطانية التي يتم المصادقة عليها خلال العامين الماضيين.

وبين أن بعض خطط البناء التي ستكون على طاولة المجلس، تتعلق بإعادة تأهيل البؤر الاستيطانية القائمة بأثر رجعي، بعد أن يتم شرعنتها وتحويلها لمستوطنات.

والمستوطنات التي من المتوقع أن تعزز بأكبر عدد من الوحدات الاستيطانية هي معاليه أدوميم قرب القدس (حوالي 1100 وحدة)، كوخاف يعقوب بالقرب من رام الله (حوالي 630 وحدة)، جفعات زئيف قرب القدس (حوالي 485 وحدة)، معاليه عاموس قرب بيت لحم (حوالي 485 وحدة) وإيلعازر بالقرب من كفر عتصيون بين الخليل وبيت لحم (حوالي 430 وحدة).

وأعطت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر لـ (إسرائيل) بمواصلة الاستيطان، عبر وقف قرار ادانة الاستيطان في الأمم المتحدة بمشاركة إماراتية.

وجاءت هذه الخطوة من السلطة لتمثل فضيحة جديدة بالرضوخ للضغوط الأمريكية و(الإسرائيلية)، وإلغاء طلب التصويت ضد الاستيطان في مجلس الأمن.

ووفق مختصون، فإنه لا مكاسب حقيقية من تحرّك السلطة ضد الشعب الفلسطيني والإبقاء على الاستيطان سوى "جزرة المساعدات" ووقف الضغط المالي المؤقت على ميزانية السلطة.

صحيفة القدس