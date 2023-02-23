زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب طاجيكستان على الحدود مع الصين

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة طاجيكستان بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، وفقاً للمركز الصيني لرصد الزلازل.

تم تسجيل الهزة بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، ولم يتم الإبلاغ عن أي دمار أو إصابات بين السكان حتى الآن.

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة طاجيكستان بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، وفقاً للمركز الصيني لرصد الزلازل.

وتم تسجيل الهزة اليوم الخميس في الساعة 8:37 صباحاً بالتوقيت المحلي (0:37 بتوقيت جرينتش)، ولم يتم الإبلاغ عن أي دمار أو إصابات بين السكان حتى الآن.

وأعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أن سكان مدينة ألما آتا، شعروا بالهزات الأرضية التي كان مركزها في طاجيكستان.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان وفلسطين والعراق ومصر.

وكان زلزال قوته 7.8 درجات وفق مقياس ريختر ضرب جنوبي شرقي تركيا وشمالي سوريا، ويعدّ بين أقوى الزلازل منذ عام 1939، وفقاً لتصريحات رسمية تركية، وتلاه خلال الأيام الأخيرة عدد كبير من الهزات الارتدادية في عددٍ من محافظات البلاد والدول المجاورة.

ويصنّف الزلزال حالياً في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً هذا القرن، متجاوزاً زلزال وتسونامي اليابان في سنة 2011، ومقترباً من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة سنة 2003.

وتسبب الزلزال بتعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحيّ.

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