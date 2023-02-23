السيرة الذاتية للراحل الطبيب حسين عاشور

ولد الدكتور حسين عاشور لأسرة فلسطينية غزية بتاريخ 1-11-1956م، ودرس في جامعة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية وتخرج منها عام 1983م.



عمل طبيب استشاري متخصص في الانف والاذن والحنجرة، وهو من المؤسسين الأوائل لحركة الإخوان و حماس في منطقة الزيتون.



وترأس قسم الانف والاذن والحجرة بمجمع الشفاء الطبي ومديرا عاما لدائرة الرقابة في وزارة الصحة وترأس مجمع الشفاء الطبي وقاده بجدارة وكان ذلك في أحلك الظروف يرعى الجراح ويخفف الألام حيث وافق ذلك ثلاثة حروب على غزة واستنكاف غالبية الأطباء.



تقلد رئاسة قيادة حركة المقاومة الاسلامية حماس ومجلس الشورى في منطقة جنوب غزة وكان عضوا في الشورى العام للحركة، وكان من الذين أعادوا تفعيل النشاط العسكري لكتائب القسام وتعرض للاعتقال والتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.



مشهودا له بقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم فهو صاحب المواقف الصلبة، وكان حريص جدا على تفقد أحوال الناس والفقراء والمساكين ومن ضاقت بهم السبل وكان مشهورا باقراض الناس والتيسير عليهم في أزماتهم.



وكان مربيا متميزا حريصا على دعوته يعلم أبناء حركته فقه الدعوة الى الله ولا يهمه أن يجلس ليعلم حديثي الدعوة بنفسه، وكان رحمه الله ممن وطنوا انفسهم على التضحية بماله ووقته وجهده وأغلى ما يملك في سبيل الله دون تردد.. فكان سريع الاستجابة لما تتطلبه اعباء الدعوة وتكاليف القيادة من أثمان.



كان وقافا عند حدود الله فاذا ظهر له الحق في غير رأيه تراجع عن رأيه ولم يعاند أو يجادل، أمينا في النقل والحديث عن الغائبين ولو خالف قناعاته، وكان سريع التراجع عن أي موقف يتضح له خلافه، يستمع النصح و يستجيب لإخوانه، طيب القلب متسامح لا يعرف الغل أو الحقد على أحد.

رحم الله شيخنا المجاهد والقائد الكبير د. حسين عاشور أبا محمد