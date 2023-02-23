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موعد إعلان صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر فبراير 2023

موعد إعلان صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر فبراير 2023
موعد إعلان صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر فبراير 2023

الرسالة نت

موعد إعلان صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر فبراير 2023،  يتساءل الكثير من الأفراد في قطاع غزة عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، إن أطقم وزارة التنمية بالضفة وغزة تعمل لتوفير الاحتياجات للعائلات الفلسطينية المستورة التي تستحق المساعدات الإغاثية عبر وزارة التنمية.

 

 

 

صرف شيكات الشؤون

وقال المدهون في تصريحات صحفية سابقة: "مازلنا في التوقيت الزمني الطبيعي لصرف مستحقات الأسر الفقيرة التي تصرف بتمويل من الاتحاد الأوروبي كمساعدات طارئة، وذلك بعد أن صرفناها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وكشف مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية.

 

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وأعلن عثمان في تصريحات سابقة، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية الشهر الماضي إلى الجهات المختصة في رام الله.

وقال في بيانه إن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة.

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الحالات التي ستدرج

في ذات السياق، قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، إن الحالات التي سيتم إدراجها هي للحالات الأكثر مرضية وكبار السن.

وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أن المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقلا.

وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

 

تحديث بيانات الحالة

وأضاف المدهون: "خلال الأسابيع القادمة، سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة، وترميم البيوت وغيرها.

 

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https://alresalah.ps/p/278318

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