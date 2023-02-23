رجيم سريع لكل عروس قبل موعد زفافها بشهر،، تلجأ الكثير من الفتيات قبل موعد زفافهن إلى اتباع نظام غذائي قاسٍ، ليحصلن على الرشاقة السريعة التي تتناسب تماماً مع فستان الزفاف. لكن الرجيم القاسي قبل الزفاف، قد يجعلك عرضة لاستعادة الوزن المفقود بعد الزفاف ؛ لذلك عليك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قبل الزفاف لتحافظي،، تفاصيل أكثر عن نظام رجيم مناسب:

نصائح غذائية لنظام صحي



- حافظي على رطوبتك



الحفاظ على رطوبة جسمك يساعد على طرد جميع السموم من الجسم، مما يمنحك بشرة خالية من العيوب وأظافر جميلة وشعر لامع ويساعد أيضاً في إنقاص الوزن.

واحرصي على شرب ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات من الماء كل يوم. من الأفضل حمل قنينة الماء والاحتفاظ بها في متناول يدك في مختلف الأوقات.

يمكنك أيضاً شرب ماء الليمون بدون سكر وماء جوز الهند، والفواكه التي تحتوي على المزيد من الماء وعصير الخضار للحفاظ على رطوبة جسمك في جميع الأوقات.

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- طبق غني بألوان من التغذية

قومي بتضمين الكربوهيدرات المعقدة في نظامك الغذائي مثل القمح الكامل والشوفان والخبز الكامل والمعكرونة السمراء، أضيفي السلطات والبروتين والخضروات الخضراء إلى طبقك.

- اختاري الدهون الصحية

أضيفي الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي.

- تناولي الخضروات الورقية

هذه الخضروات مليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة في الجسم المسببة للأمراض، أضيفيها إلى كل وجبة.

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نموذج يوم كامل لرجيم سريع قبل الزفاف



في ما يلي نموذج رجيم ليوم كامل، لتنفيذه قبل الزفاف مع مجموعة متنوعة من الخيارات، وفقاً لمتطلبات جسمك وأهدافك الصحية:

الصباح الباكر: كوب من الماء الفاتر بمجرد استيقاظك.

بعد ذلك تناولي 4-5 من لوز منقوع وموزة واحدة، وماء مع شرائح الليمون والزنجبيل، أو ماء منقوع بالقرفة أو شاي أخضر.

وجبة الفطور: يفضل تأخيرها قليلاً، ويمكنك اختيار الشوفان مع الخضروات المضافة، أو عجة البيض مع كوب من عصير البرتقال أو خبز القمح الكامل مع بياض البيض.



سلطة حسب اختيارك، أو سلطات مصنوعة من الحمص أو الفول السوداني. يمكنك إضافة البصل والطماطم والخيار أو صلصة بسيطة من عصير الليمون والملح الوردي ومسحوق الفلفل.

أو زبادي منكه أو سلطة فواكه.

وجبة الغداء: كوب من الأرز مع صدر دجاج مشوي، سلطة خضروات ورقية (كرنب، سبانخ، روكا...).

وجبة خفيفة: سلطة فواكه، أو حفنة من المكسرات والبذور، أو كوب واحد من الزبادي، أو توست مع ملعقة من زبدة الفول السوداني.



وجبة العشاء: صدر دجاج مشوي مع سلطة، أو خضروات سوتيه مع أو بدون دجاج. ربما ترغبين في التعرف إلى الفرق بين نظام الكيتو واللو كارب وأهميتهما في خسارة الوزن.



خطة أخرى لإنقاص الوزن خلال أسبوعين

وجبة الفطور

1/2 بيجل قمح كامل

1 كيس غواكامولي واحد

السعرات الحرارية: 255

إذا كنت لا تريدين الخبز، فجرّبي الزبادي اليوناني مع 1/8 كوب من المكسرات المطحونة. وإذا كنت لا ترغبين بالزبادي العادي، فيمكنك اختيار الزبادي المنكه الذي يحتوي على أقل من 15 جرام سكر مضاف.







نصائح ذهبية لكل عروس قبل يوم الزفاف



قومي بإنهاء وجبة العشاء كل يوم قبل الساعة 7:30 مساءً.



تمرني كل يوم لمدة 45 دقيقة على الأقل.



أدرجي 30 دقيقة من المشي السريع في جدولك اليومي.



تناولي وجبات صغيرة كل 3 ساعات، لتحفيز الحرق في الجسم.



حافظي على هدف 8-10 أكواب من الماء كل يوم

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