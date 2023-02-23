رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي يلا شوت

رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعدوي يلا شوت، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي.

ومن المُقرر أن تبدأ هذه المواجهة مساء اليوم الخميس ؛ المُوافق 23 من شهر فبراير 2023.

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رابط مباراة الاتحاد والرائد

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي غريمه التقليدي الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر؛ من عمر بطولة الدوري السعودي؛ موسم 2022/2023.

توقيت المباراة في دول المغرب العربي: في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا، وفي مصر والسودان: في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

وموعد مباراة الاتحاد والرائد حسب التوقيت في السعودية وقطر والبحرين: في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا، وفي الإمارات والكويت: في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

مواجهة #الاتحاد_الرائد تحمل الرقم 30 بين الفريقين.

للمرة الأولى في تاريخ الدوري يصل فريقان لهذا العدد من المواجهات المباشرة ⚡️ #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/CRyInF9AEF — دوري روشن السعودي (@SPL) February 23, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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