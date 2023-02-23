رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي 2023، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة.

ويحتضن ملعب أولد ترافورد قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم، عندما يستقبل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه برشلونة الإسباني في إياب الملحق المؤدي إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

ستقام مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس الموافق 23 فبراير/ شباط 2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

SPORT

التشكيلة المُتوقعة

برشلونة ضد مانشستر يونايتد pic.twitter.com/bl36a9a99W — اخبار كرة القدم (@aozsports) February 23, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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