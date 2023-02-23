رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي 2023، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة.
ويحتضن ملعب أولد ترافورد قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم، عندما يستقبل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه برشلونة الإسباني في إياب الملحق المؤدي إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.
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مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة
ستقام مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس الموافق 23 فبراير/ شباط 2023.
وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.
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القنوات الرياضية
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
SPORT— اخبار كرة القدم (@aozsports) February 23, 2023
التشكيلة المُتوقعة
برشلونة ضد مانشستر يونايتد pic.twitter.com/bl36a9a99W
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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