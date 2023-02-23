إليك رابط بث مباشر مباراة نانت ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة نانت ضد يوفنتوس 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، ضمن الدوري الأوروبي.

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مباراة نانت ضد يوفنتوس

وتنطلق مباراة نانت ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

دي مارزيو | فلاهوفيتش سيبدأ بجانب دي ماريا في خط الهجوم أمام نانت 🚨🚨 pic.twitter.com/CDGLl9eOdx — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) February 23, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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